شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي سجل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس، نزولا من 15 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وذكرت أيضا أنها سجلت 15 إصابة جديدة بلا أعراض، ارتفاعا من ست حالات مماثلة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 86307 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.