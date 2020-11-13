تصوير- يونس ميموني تعاقد فريق اتحاد طنجة مع متوسط الميدان علي بامعمر قادما من فريق الجيش الملكي بموجب عقد يمتد لسنتين.

وعبر بامعمر عن سعادته بالالتحاق بفارس البوغاز، متمنيا أن يقدم الإضافة المنتظرة، كما اغتنم الفرصة لشكر الجماهير الطنجاوية علی رساٸلها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بامعمر لـ”اليوم 24″: سعيد بحمل قميص اتحاد طنجة وأتمنی تقديم الإضافة المنتظرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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