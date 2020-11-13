بونو يتحدث عن رفض “الفيفا” الترخيص للحدادي بحمل قميص “الأسود”

تحدث ياسين بونو، حارس المنتخب الوطني واشبيلية الاسباني، عن ملف زميله منير الحدادي، بعد رفض “الفيفا” الترخيص له بحمل قميص “الأسود”.

وقال بونو، نقلا عن “راديو ماركا” الاسباني “لديه رغبة كبيرة في اللعب للمنتخب الوطني، وبسبب قوانين “الفيفا” تعذر عليه اللعب لـ “الأسود”.

وتابع “انه أمر محزن علی اعتبار أهميته كلاعب”.

وبخصوص لاعب المنتخب الوافد حديثا علی اشبيلية أسامة الادريسي، قال “لقد حل باشبيلية وهو يعاني الاصابة، لكنه شيٸا فشيٸا ينسجم مع المجموعة، هو لاعب مجتهد ولديه رغبة كبيرة في تطوير مستواه وتقديم الأفضلا، نعمل علی مساعدته حتی يقدم أفضل ما لديه”.

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