شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يمني: ضبط سفينة صيد إيرانية أثناء قيامها بالصيد غير المشروع في البحر العربي والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمينة فهد كفاين، اليوم الخميس، ضبط سفينة صيد إيرانية أثناء قيامها بالصيد غير المشروع في المياه اليمنية. وذكر الوزير اليمني، في تغريدة على حسابه بتويتر، إن سفينة صيد إيرانية تم ضبطها صباح اليوم الخميس 12 نوفمبر وهي تقوم بعملية صيد غير مشروع. وأشار إلى أن القوات البحرية اليمنية ضبطت السفينة الإيرانية داخل المياه البحرية اليمنية في البحر العربي قبالة سواحل محافظة المهرة. ولم تنشر وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، حتى الآن إلى الخبر.

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