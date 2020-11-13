شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس تسجيل 214 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة، مقارنة مع 227 إصابة و11 حالة وفاة أمس. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 110095 حالة من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و 6417 حالة وفاة".

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