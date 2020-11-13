شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. وكر لـ «داعش» يحوي صواريخ في سامراء والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الخميس، العثور على وكر لتنظيم «داعش» يحوي قذائف هاون وصواريخ في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية: إن قيادة عمليات سامراء «120 شمال بغداد» شرعت من خلال لواء مغاوير القيادة وسرية المشاة الآلية ولواء 41 والقطعات الملحقة بها وبإسناد طيران الجيش بواجب مداهمة وتفتيش منطقة تل الذهب إلى منطقة المزاريع لغرض إلقاء القبض على المطلوبين وإفشال نواياهم باستهداف القطعات الأمنية والمواطنين وفرض سلطة القانون.

وأضافت: «إن هذه المهمة أسفرت عن العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية في منطقة تل الذهب يحتوي على 23 قذيفة هاون 60 ملم و3 صواريخ SBG9 وحشوتين رمانة حرارية وصمام مدفع 57 - وعبوة بلاستيكية C4 20، وعبوة ناسفة تم تفجيرها».