شكرا لقرائتكم خبر عن تعذيب واعترافات قسرية.. «النضال الأحوازي»: هذه قنصلية إيران بإسطنبول والان نبدء بالتفاصيل

كشف رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، عن تعذيب «الملالي» للقيادي المختطف، حبيب أسيود داخل قنصلية طهران في إسطنبول بتواطؤ مع حكومتي تركيا وإيران، ما أجبره على اعترافات قسرية لا صحة لها، تدين نفسه ورفاقه المحتجزين في دولتي الدنمارك وهولندا.

وفي تصريح خاص لـ«اليوم»، قال رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز سعيد حميدان: إن الاعترافات التي أجبر عليها حبيب أسيود من قبل السلطات الإيرانية في سفارتهم بتركيا، ما هي إلا اعترافات قسرية أجبر عليها ولا صحة لها، وشدد على أنهم سبق وأن حذروا منها، ووضح قائلا: قلنا إن السلطات الإيرانية ستأخذ من الأخ حبيب اعترافات قسرية، وذلك لإدانة نفسه ورفاقه المحتجزين في دولتي الدنمارك وهولندا.

واستجمع حميدان ذاكرته مستطردا: مرة أخرى سلطات الاحتلال تعيد سيناريو الاعترافات الجبرية، بتعذيب الأخ حبيب أسيود في القنصلية الإيرانية بتركية وبتواطؤ مع السلطات التركية، وأضاف: سنسعى لتحالف دولي ضد المحور «القطري التركي الإيراني» الإرهابي لتعاونهم باختطاف المعارضين لنظام طهران.

فضح ملابسات

نريد أن نقول للعالم: نحن ماضون، - هكذا يواصل رئيس الحركة الأحوازية حميدان - مضيفا: سنوصل للمجتمع الدولي رسالة مفادها «هذه الأعمال الإرهابية لن تثني عزيمتنا، ونحن ماضون رغم الاعتقالات والإعدامات التي طالت الآلاف من الأحوازيين».

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وأكد في حديثه لـ ”الخليج 365”، على أنهم سيعملون على فضح ملابسات استدراج وتسليم وتعذيب أسيود في القنصلية الإيرانية بإسطنبول، مشيرا إلى أن الحركة ستواصل عملها مع الجهات المعنية في السويد وفي أوروبا ومع المنظمات الحقوقية لإدانة هذه الاعترافات التي سبق وأدانتها «منظمة العفو الدولية»، وتجريم نظام إيران على تعذيبه للمعتقلين، وإجبارهم على اعترافات قسرية، لافتا إلى أن جريمة اختطاف القيادي أسيود، جاء بتعاون قطري تركي مع السلطات الإيرانية.

تواطؤ تركي

وأشار رئيس الحركة إلى الصورة المرفقة، قائلاً: إنها تظهر وتثبت تواجد الأخ حبيب بالسفارة الإيرانية في إسطنبول، وشدد في ذات الوقت على أن السلطات التركية كانت تعلم بوجود الأخ أسيود داخل سفارة طهران، وتعذيبه لعدة أيام «جسديا ونفسيا»، حتى أخذت منه اعترافات جبرية لإدانة نفسه والحركة.

يشار إلى أن «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» قد أعلنت نهاية أكتوبر الماضي، اختطاف الرئيس السابق للحركة، حبيب فرج الله كعب، المعروف باسم حبيب أسيود، من قبل المخابرات الإيرانية على الأراضي التركية.

وأكدت الحركة في بيان وقتها، أن أسيود اختطف بعد عملية استدراج شاركت وأسهمت فيها دولة عربية خليجية، دون تسميها، لكن نشطاء أحوازيين اتهموا في «تويتر» قطر بالتواطؤ في استدراج واختطاف رئيس حركة «النضال» السابق.