شكرا لقرائتكم خبر عن «مزرعة الديري».. تحصد أرواح تركيا ومرتزقتها والان نبدء بالتفاصيل

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن معلومات جديدة حول عملية «مزرعة الديري» التي نفذتها قوات خاصة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، قبيل يومين بريف أبو رأسين (زركان)، وقتل فيها 5 مرتزقة من الفصائل المدعومة من نظام أردوغان.

وارتفع عدد قتلى الفصائل الموالية لأنقرة إلى 15 قتيلًا، خلال قصف وعملية تسلل لـ«قسد»، استطاعت خلالها تفجير مقر اجتماع للفصائل الموالية لأنقرة في مزرعة الديري بريف أبو رأسين، كما تمكّنت القوات المتسللة من أسر 3 عناصر من الفصائل.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن «قسد» نشرت صورتين لقتيلين من القوات التركية قتلا خلال العملية، وأضافت المصادر: إن القوات الروسية عبّرت عن استيائها من عملية قوات سوريا الديمقراطية عبر تواصل مع قيادة قسد، على اعتبار أن هناك اتفاقًا بين الطرفين ينص على عدم شن مثل هذه الهجمات.

وقال المرصد السوري قبيل أيام: إن عناصر من القوات الخاصة في صفوف «قسد»، تسللوا إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا، وفجّروا اجتماعًا لهم في مزرعة الديري بريف أبو راسين ضم قرابة الـ20 عنصرًا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 5 منهم وجرح آخرين، ووثق المرصد أيضًا مقتل 5 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بالقصف المدفعي الذي نفذته «قسد» على مواقعهم في مزرعة الديري بريف أبو راسين.

كما قُتل عنصران من «قسد» وأصيب 3 عناصر من قوات النظام بينهم ضابط برتبة ملازم بالقصف الذي استهدف مواقعهم في دادا عبدال بالريف ذاته.