شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة روسية تسبق رفع السودان من قائمة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

وقع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أمس الأول، مرسوما حكوميا لإنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية الروسية في بورتسودان قد تضم قطعا نووية، في وقت قال «السيادة السوداني»: إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان دونالد بوث، بحث مع عضو المجلس محمد حسن التعايشي، استكمال رفع اسم البلاد من «قائمة الإرهاب».

وجاء في بيان، الخميس، أن المباحثات جرت خلال لقاء جمع التعايشي وبوث بالعاصمة الخرطوم.

وأوضح البيان أن اللقاء تطرق إلى «ضرورة استكمال خطوات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يسهم في دعم المشروعات التنموية والاقتصادية السودانية».

وأشار إلى «تضرر السودان كثيرا جراء وضع اسمه في قائمة الإرهاب».

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يذكر أن المملكة لعبت دورا رئيسا في إزالة اسم السودان من لائحة العقوبات الأمريكية، وأشاد عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في تصريحات سابق لـ«اليوم»، بجهود القيادة السعودية في هذا الصدد.

وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب، أبلغ الكونغرس نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي أدرج عليها عام 1993، لاستضافته آنذاك زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن.

وتزامن الإعلان الأمريكي، مع آخر لوزارة الخارجية السودانية، في بيان، يفيد بالموافقة على تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.