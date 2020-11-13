شكرا لقرائتكم خبر عن الغضب الشعبي التونسي يتجدد ضد «اتحاد القرضاوي» المشبوه والان نبدء بالتفاصيل

تشتعل موجة غضب شعبي في تونس ضد ما يُسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي أسسه يوسف القرضاوي ويموّله النظام القطري، بهدف دعم حركة النهضة الإخوانية التي تنفذ من خلاله أنشطة مشبوهة أثارت الريبة لدى قطاع عريض من التونسيين.

وعلى الرغم من الاحتجاجات والشكاوى التي تلقتها السلطات في تونس للتبليغ عن النشاطات الغامضة لفرع «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» التي تتعلق بتغذية التطرف ودعم الإرهاب، ونشر ثقافة التشدد، ما زال يعمل مكتب الاتحاد دون ترخيص وسط تساؤلات عمن وراء استمراره.

وفي تصعيد للأزمة، أعلنت رئيس «الحزب الدستوري الحر» عبير موسى، الأربعاء، أن حزبها سيدخل في اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وسط العاصمة تونس، حتى مغادرة البلاد، وذلك على خلفية رفض الدعوى القضائية التي تقدمت بها لإيقاف نشاطه.

وقال الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية مصطفى حمزة لـ ”الخليج 365”: ما يُطلق عليه «اتحاد علماء المسلمين» هو أحد البؤر الإخوانية التي يموّلها النظام القطري لخدمة التنظيم الدولي الإخواني الإرهابي، ويعمل تحت غطاء الجمعيات عن طريق العمل الخيري أو تنظيم دورات توعوية دينية وتثقيفية للشباب، وبدأ نشاطه في تونس منذ 2012 ويرأسه حاليًا أحد دعاة الأفكار الإرهابية أحمد الريسوني.

علاقة الشورى

وأكد الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية مصطفى حمزة، أن علاقة هذا الاتحاد مباشرة بحركة النهضة الإخوانية بدليل أن مَن يشرف على تسيير شؤونه هم أعضاء من مجلس شورى حركة النهضة.

ورفضت محكمة تونسية، الثلاثاء، دعوى تقدم بها «الحزب الدستوري الحر» نهاية سبتمبر الماضي لإيقاف أنشطة الاتحاد في تونس، وأنشطته المشبوهة بجامعة الزيتونة.

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وأوضحت موسى أن حزبها سينصب الخيام، بداية من يوم الإثنين المقبل، أمام مقر هذه المنظمة المشبوهة التي تديرها قيادات إخوانية وأعضاء مجلس شورى حركة النهضة، وأسّسها زعيمهم الإرهابي الذي أجاز «تفجير النفس حال صدور أمر من الجماعة» يوسف القرضاوي، وتتلقى أموالًا أجنبية مجهولة المصدر، حتى يعرف التونسيون أن بلادهم تحتضن منشأة للإرهاب.

وأضافت: إن «الحزب الدستوري الحر» سيخطر منظمة «اليونسكو» بمخاطر الدورات الدينية التي تقدمها هذه المنظمة، والتي تستهدف نشر الفكر الظلامي لدى الناشئة وداخل المجتمع التونسي.

فرع إخواني

بدروه أكد القيادي الإخواني المنشق إبراهيم ربيع، أن «اتحاد القرضاوي» في تونس هو فرع من تنظيم الإخوان، ويركز في أهدافه على الناشئة والشباب، ويتولى غسل أدمغتهم، مشيرًا إلى أنه إبان انتمائه للجماعة كان مسؤولًا في هذا الملف في فرع الإخوان بمصر وتحديدًا في محافظة الجيزة، وكانت التوجيهات له باستقطاب الشباب عن طريق ما يفضلونه بإقامة دورات في كرة القدم أو غيرها من الأنشطة ومن خلالها يتم تغذية عقول الشباب بأفكار جماعة الإخوان في إطار خطط الاستقطاب والتجنيد، والتي تُعد جزءًا من منظومة أخونة الدولة التي تنتهجها جماعة الإخوان الإرهابية في أي دولة تتمكن من مفاصلها.

وشدد ربيع على ضرورة أن تفحص الجهات التونسية جيدًا طبيعة الدورات التي ينظمها هذا الاتحاد للشباب وأهدافها الحقيقية من أجل التصدي للأنشطة المشبوهة لتلك المنظمة وأدوارها الخطيرة داخل البلاد، وإنقاذ المجتمع التونسي من براثن الفكر المتشدد الذي تروّج له.

يُذكر أن الفرع التونسي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يقيم ما يمكن تسميته «التعليم الديني الموازي» عبر نشر دعايات لدورات في التكوين والتأهيل الشرعي وتخريج الدفعات، ثم يوزع شهادات علمية في «التوعية الدينية الإسلامية»، وغير ذلك من أنشطة غير معلنة تحيط بها الكثير من الأسرار.