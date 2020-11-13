السعودية تكشف تفاصيل حريق بالقرب من "منصة تفريغ عائمة" بجازان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الجمعة، عن تفاصيل السيطرة على حريق بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، بأنه بالإشارة إلى قيام قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأربعاء الماضي، بتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية.



فقد نجم عن هذه العملية، التي تمت بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، حريقٌ في الخراطيم العائمة في المنصة، وقد تم التعامل مع الحريق حسب القواعد المُتبعة، ولم تحدث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأكد المصدر في تصريحه، حسب وكالة الأنباء السعودية، بأن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم.

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كما تستهدف الاقتصاد العالمي ككل، فضلاً عن أنها تؤثر على الملاحة البحرية، وتعرض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى من جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.



وأمس الخميس، أعلن التحالف العربي تدمير زورقين مفخخين للانقلابيين جنوبي البحر الأحمر، وقالت قوات التحالف، إنها رصدت محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقهما الانقلابيون من محافظة الحديدة.

وتتخذ المليشيا من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وتعهدت قيادة القوات المشتركة للتحالف بالاستمرار بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.