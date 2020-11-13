فرنسا تؤكد مقتل أحد جنودها في تحطم مروحية "المراقبة الدولية" بسيناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الرئاسة الفرنسية " قصر الإليزيه" في بيان، الجمعة، إن أحد الجنود الفرنسيين العاملين ضمن القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون في محافظة سيناء المصرية، قتل في تحطم طائرة هليكوبتر أمس الخميس.

ولقي 8 جنود من قوات المراقبة الدولية بسيناء، حتفهم جراء تحطم المروحية؛ وتأسست القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين لمراقبة عملية نزع السلاح في سيناء بموجب معاهدة السلام التي أُبرمت بين مصر وإسرائيل عام 1979.



وتضم القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين، وفقا لموقعها على الإنترنت، 1154 من العسكريين من الولايات المتحدة و12 دولة أخرى وتشمل مهامها منطقة تتجاوز مساحتها عشرة آلاف كيلومتر مربع في سيناء، ونحو 452 من العسكريين أمريكيون.