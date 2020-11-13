محام: حبس محمد أشرف لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي وسب مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد عمرو محمد، المحامي الحقوقي حبس محمد أشرف "الاستاند أب كوميدي" لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي و تهديد قيم الأسرة المصرية وسب وقذف مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم ونشر محتوى يهدد الأمن والسلم الاجتماعي من شأنه التحقير من إذاعة القرآن الكريم"؛ وذلك بعد سخريته من إذاعة القرآن الكريم خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشاب خلال مقطع الفيديو الذي استمر لمدة دقيقتين في حفل "جلوكال شو" يتضمن عروضًا مختلفة “للاستاند أب كوميدي؛ "أكتر ناس بقى بشوفها بتتكلم بطريقة غريبة هما مذيعين إذاعة القرآن الكريم، مش عارف بيتكلموا كدا لية، ولما بيجي يقدموا ضيف مش بيقدموه عادي لازم يبقى في حوار كدا.. الإذاعة دي كانت دايماً شغالة عندنا في البيت طول النهار وأنا صغير كنا احنا بنام وهما شغالين، وكان في برنامج أسمه بريد الإسلام وانا عشان كنت طفل صغير كنت مفكر اللي بيقدم البرنامج 3 أشخاص، ومعرفش ان هو واحد وبيقلب في طبقات صوته عشان يخوفني أنا شخصيا"، واستمر الشاب بالتنمر على أسلوب إلقاء مذيع البرنامج حتى نهاية الفيديو.

وبعد تداول الفيديو وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشئون القانونية بالهيئة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور، ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام في بيان لها أنها ستخاطب على الفور الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه منخطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التي لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي، م شددة على أنها لن تتهاون حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه، على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا، بعدما قدمت برامج دينية هادفة متميزة، رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي" .

وحذرت الهيئة الوطنية للإعلام بشدة " أي جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني غير المقبول، والذى أقل من أن يوصف حتى بالانحطاط الأخلاقي" ، وأنها سوف تقوم باتخاذ " كافة الإجراءات القانونية ضده" .

وأعلنت الوطنية للإعلام، أنها ستخاطب الجهات المعنية والتنسيق معها، لمحاسبة الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم، في حق إذاعة القرآن الكريم التي لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي.

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وأضاف بيان الهيئة، أنها لن تتهاون حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية، نعتز ونفتخر بها جميعًا قدمت برامج دينية هادفة متميزة رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي.

وحذرت الوطنية للإعلام بشدة أية جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني، غير المقبول، والذي أقل بأن يوصف بالانحطاط الأخلاقي بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

فيما قال محمد أشرف ، إنه لم يقصد توجيه إهانة لمذيعي وقراء إذاعة القرآن الكريم.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الفيديو قديم منذ يناير الماضي، وأُعيد نشره، وفهمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ، غير الشكل المقصود به

وقال صاحب الفيديو: "اللي حصل تقليد عادي زي ما بنقلد الفنانين أو المطربين أو معلقين كرة القدم، ولم أقصدْ السخرية من إذاعة القرآن الكريم".

وتابع: "أنا من أسرة محافظة ومحبة لإذاعة القرآن الكريم، وكل اللي حصل إني قلدت البرومو الخاص بالبرامج والمقدمين ومذكرتش أي حد بأي سوء".