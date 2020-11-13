صور.. ختام الندوات التعريفية بمسابقة "شباب أسوان يبتكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

اختتم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة أسوان، اليوم الخميس، فعاليات سلسلة الندوات التعريفية بمسابقة "شباب أسوان يبتكر" التي أطلقتها محافظة أسوان بقيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وقال الدكتور مجدي محمد على، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الندوات تأتي في إطار دور الجامعة المجتمعي، وتبني أفكار الابتكار والمبتكرين، والعمل علي تعزيز ريادة الاعمال، وأقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.

وأضاف أن الفعاليات تضمنت ندوات عن مسابقة "شباب أسوان يبتكر" لتعريف شباب الجامعة بشروط وآلية الاشتراك في المسابقة.