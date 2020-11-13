الصحة التونسية: 21 وفاة و1584 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 21 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2151 حالة. 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2151 حالة. وأضافت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 1584 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 76 ألفًا و106 إصابات.

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