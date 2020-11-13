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مكتب زعيم الأقلية بـ"الشيوخ الأمريكي": بايدن يبحث مع "شومر" و"بيلوسي" كورونا وقضايا الاقتصاد

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قال بيان صادر عن مكتب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي "تشاك شومر" إن الرئيس المنتخب جو بايدن تحدث اليوم الخميس، مع شومر ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" بشأن عدد

من القضايا المحلية .


وأضاف البيان - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم أن اللقاء ناقش تطورات فيروس المستجد (كوفيد-19) والحاجة

إلى الدعم الاقتصادى.


وأوضح البيانُ أن الحديث تطرق - كذلك - إلى "أهمية إيجاد حلول من قِبل الحزبين لخلق الملايين من الوظائف النقابية ذات الأجور الجيدة، بما في ذلك من خلال استخدام الاستثمارات في البنى التحتية، التصنيع، البحث والتطوير، والطاقة النظيفة".

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