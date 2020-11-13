قال بيان صادر عن مكتب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي "تشاك شومر" إن الرئيس المنتخب جو بايدن تحدث اليوم الخميس، مع شومر ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" بشأن عددمن القضايا المحلية .
إلى الدعم الاقتصادى.
وأضاف البيان - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم أن اللقاء ناقش تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحاجة
وأوضح البيانُ أن الحديث تطرق - كذلك - إلى "أهمية إيجاد حلول من قِبل الحزبين لخلق الملايين من الوظائف النقابية ذات الأجور الجيدة، بما في ذلك من خلال استخدام الاستثمارات في البنى التحتية، التصنيع، البحث والتطوير، والطاقة النظيفة".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب زعيم الأقلية بـ"الشيوخ الأمريكي": بايدن يبحث مع "شومر" و"بيلوسي" كورونا وقضايا الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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