15 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، وشفاء شخصواحد.
ونقلت الإذاعة الموريتانية، مساء اليوم الخميس، عن بيان للوزارةالقول إن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 7 آلاف و900 حالة، منها 7 آلاف و500 حالة شفاء، و165 وفاة.
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