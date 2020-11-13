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15 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 إصابة بفيروس المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، وشفاء شخص

واحد.

 

ونقلت الإذاعة الموريتانية، مساء اليوم الخميس، عن بيان للوزارة

القول إن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 7 آلاف و900 حالة، منها 7 آلاف و500 حالة شفاء، و165 وفاة.
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