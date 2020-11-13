فلسطين تتضامن مع السعودية بعد استهداف سفارة المملكة بهولندا

أعرب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، مساء الخميس، في تصريح صحفي، عن رفض الرئاسة الفلسطينية العمل الإجرامي والإرهابي الجبان الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية بمدينة لاهاي في هولندا، وتضامنها مع المملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وشعبا، وفقًا لقناة الغد.

وقالت الشرطة الهولندية، إن مجهولين أمطروا السفارة السعودية في هولندا بوابل من الأعيرة النارية قبل فجر يوم الخميس دون أن يُصاب أحد في

الواقعة.

وذكرت الشرطة الهولندية، أنها ألقت القبض على مشتبه به في الهجوم، الذي وقع قبيل الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، وترك آثار أعيرة على النوافذ.

وأوضحت الشرطة، أن المشتبه به رجل في الأربعين من العمر من بلدة زوترمير المجاورة، دون أن تقدم تفاصيل بخصوص دوره الفعلي أو الدافع المحتمل وراء الهجوم.

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وسيخضع الرجل، الذي تم القبض عليه، للتحقيق بينما قالت الشرطة إنها ما زالت تبحث عن شهود.

من جانبها، أدانت السفارة، في بيان، ما وصفته “بالهجوم الجبان”، ودعت المواطنين السعوديين في هولندا إلى توخي أقصى درجات الحذر.

ووقع الحادث بعد يوم من وقوع انفجار أثناء مراسم لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى شاركت فيها سفارات أجنبية بمدينة جدة السعودية، مما أوقع عدة إصابات.

وهذا ثاني حادث أمني يقع في المدينة خلال الأسبوعين الماضيين، كما أنه أول هجوم تفجيري على ما يبدو يستهدف أجانب في المملكة.