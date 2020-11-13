اليونان تسجل 3316 إصابة جديدة بكورونا

سجلت اليونان، اليوم الخميس 3316 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وتعد أعلى حصيلة يومية في اليونان منذ رصد المرض للمرة الأولى هناك في فبراير. المرض للمرة الأولى هناك في فبراير. وبهذه الزيادة، يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى Advertisements 66637. 66637. كما سجلت البلاد 50 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للضحايا منذ بدء التفشي إلى 959. وأجبرت الزيادة في الحالات منذ أكتوبر اليونان على معاودة فرض الإغلاق العام حتى نهاية نوفمبر.

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