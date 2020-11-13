الخارجية السورية تؤكد قوة العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد قوة علاقات الصداقة والشراكة بين دمشق وموسكو في مختلف المجالات وخاصة العمل الإنساني ومكافحة الإرهاب في سوريا.
وقال المقداد - خلال لقائه مفوضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحقوق الطفل آنا كوزنيتسوفا - إن عملية إجلاء الأطفال الروس من مخيم الهول في إطار التنسيق المشترك بين حكومتيالبلدين يأتي على عكس ما تقوم به بعض الدول الغربية التي تعمل على إخراج مواطنيها من المخيم بالتعامل مع الميليشيات الانفصالية المسلحة وتهريبهم عبر الحدود منتهكة بذلك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس.
وشدد المقداد على مواصلة المساعي المشتركة والبناءة لإجلاء جميع الأطفال الروس من المخيم وإعادتهم إلى وطنهم، مشيرا إلى أن دمشق جاهزة لتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدول الأخرى الراغبة بإخراج أطفالها ومواطنيها من مخيم الهول، عليها أن تقوم بذلك بالتنسيق والتعاون التام مع الدولة السورية.
وأشاد بالجهود الروسية السورية المشتركة لإنجاح مؤتمر اللاجئين الذي عقد في دمشق، والذي برهن عزم سوريا على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
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