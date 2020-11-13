شركة "ألماز-أنتي" الروسية تنفي مزاعم هولندا بعدم تلقي أي رد حول الطائرة الماليزية

نفت شركة "ألماز-أنتي" الروسية للدفاع الجوي بيان مكتب المدعي العام الهولندي بأن الشركة لم ترسل ردًا على تعيين خبراء كجزء من التحقيق في قضية سقوط الطائرة الماليزية من طراز "بوينج-777" التي تحطمت في أوكرانيا عام 2014.

وصرحت الشركة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "تنفي ألماز-أنتي تصريح مكتب المدعي العام الهولندي بأن الشركة لم ترسل ردًا كجزء من التحقيق في حادث تحطم الطائرة

إم إتش 17 في يوليو 2014".

وأضافت: "جرى إرسال بريد إلكتروني في 4 سبتمبر إلى قاضي التحقيق في هولندا ردًا على طلب المساعدة القانونية،

لإبلاغها بتعيين خبراء التحقيق لدينا، وفي 21 سبتمبر، تم استلام تأكيد من قاضي التحقيق بأن رسالتنا قد تم استلامها". وأكدت الشركة أنها تمتلك نسخ من هاتين الرسالتين.

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وقال المدعي العام الهولندي مانون ريدربكس - في جلسة استماع بشأن تحطم الطائرة الماليزية عقدت في وقت سابق اليوم - إن قاضي التحقيق لم يعين بعد خبراء من شركة " ألماز-أنتي" من أجل المزيد من التحقيق في قضية في حادث تحطم الطائرة

إم إتش 17، وذلك بسبب عدم استجابة الجانب الروسي لطلبه.

جدير بالذكر أن المحكمة الخاصة بتحطم الطائرة الماليزية بدأت في 9 مارس 2020 في هولندا، ويحاكم 3 روس بها غيابيا، بينما يمثل أوليج بولاتوف في المحاكمة مجموعة دولية تتألف من محاميين هولنديين وآخر روسي.

يذكر أن طائرة من طراز بوينج-777 ماليزية التي كانت تقوم برحلة إم إتش 17 متوجهة من أمستردام إلى كوالالومبور تحطمت يوم 12 يوليو في مقاطعة دونيتسك. ولقي جميع ركاب الطائرة الـ 298 شخصا مصرعهم. وتقوم مجموعة التحقيق الدولية التي تضم خبراء من هولندا وأستراليا وأوكرانيا وبلجيكا وماليزيا بالتحقيق في هذه القضية، ومن بينهم خبراء في المعادن والأسلحة وعلم حوادث المرور وغيرها من المجالات.