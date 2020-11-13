ترامب يفرض عقوبات على شركات صينية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2020 12:05 صباحًا

رغم فوز جو بايدن بالانتخابات الأميركية، لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقوم بمهامه. وفي هذا السياق، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يتم بموجبه معاقبة جميع الشركات والأفراد الذين لديهم تعاملات مالية مع شركات صينية خاصة تدعم القطاع العسكري الصيني.

واعتبر ترامب هذه الشركات استغلالا للأموال الأميركية من قبل النظام الصيني لتطوير منظومته العسكرية وتهديد الأمن الأميركي والقوات الأميركية في العالم، وإجبارا للشركات الصينية المدنية على دعم أنشطة بكين العسكرية والاستخباراتية.