ترامب يفرض عقوبات على شركات صينية

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آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2020 12:05 صباحًا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رغم فوز جو بايدن بالانتخابات الأميركية، لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقوم بمهامه. وفي هذا السياق، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يتم بموجبه معاقبة جميع الشركات والأفراد الذين لديهم تعاملات مالية مع شركات صينية خاصة تدعم القطاع العسكري الصيني.
واعتبر ترامب هذه الشركات استغلالا للأموال الأميركية من قبل النظام الصيني لتطوير منظومته العسكرية وتهديد الأمن الأميركي والقوات الأميركية في العالم، وإجبارا للشركات الصينية المدنية على دعم أنشطة بكين العسكرية والاستخباراتية.
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