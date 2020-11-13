إيران تواصل تسجيل الأرقام القياسية بإصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

تواصل إيران تسجيل الأرقام القياسية بفيروس كورونا المستحد ، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 11571 إصابة جديدة بفیروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى726585 إصابة في البلاد، وسط تطلعات لإغلاق العاصمة لأسبوعين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، سيما سادات لاري: “تم تسجيل 11571 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و457 حالة وفاة خلال الساعات الـ 4 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 726585 شخصا، منهم 6614 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 40121”.

ولفت بيان الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 541566، وارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 5 ملايين و 384988 تحليلا مختبريا.

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وأضافت الوزارة أن كافة الأقاليم الإيرانية الـ 31 لا تزال في وضع صحي خطير، بينها 27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، من ضمنها طهران وأصفهان وقم.

و هناك4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي وهي: هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشسيتان.

في سياق متصل، لفتت وزارة الصحة الإيرانية إلى أن لجنة مكافحة كورونا ستناقش إغلاق العاصمة طهران لمدة أسبوعين خلال اجتماع يوم السبت المقبل.