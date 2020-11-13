بعد تسجيل إصابات وسط قضاة وموظفي قصر العدالة بالرباط..إجراءات احترازية جديدة بمحكمة الاستئناف الإدارية

بعد خلفية ارتفاع عدد الإصابات المسجلة مؤخرا بوباء كوفيد-19، وسط قضاة وموظفي قصر العدالة بالرباط، الذي يضم محكمة الاستئناف الإدارية، بالإضافة إلى المحكمة الإدارية والمحكمة التجارية؛ أعلنت محكمة الاستئناف الإدارية، اليوم الخميس، عن تدابير احترازية جديدة، تهدف إلى تأمين شروط الصحة والسلامة لجميع العاملين والمرتفقين، واستمرار المرفق القضائي في أداء خدماته القضائية.

وتشمل هذه التدابير الإحترازية، التي أعلن عنها المصدر نفسه، تقديم المرفق القضائي لخدمات القضائية المستعجلة والمتصلة بصندوق المحكمة، فضلا عن عقد الجلسات في مواعيد انعقدها، أو بتلقي المقالات والمذكرات والخبرات القضائية.

وتقرر، أيضا، تأجيل باقي الخدمات القضائية مؤقتا، وذلك إلى غاية يوم الثلاثاء 17 نونبر، في انتظار اتضاح الرؤية وتحسن المؤشرات ذات الصلة.

وأعلنت محكمة الإستئناف الإداربة، في العاصمة الرباط، عبر منشور لها، أيضا، الإبقاء على جميع التدابير الاستباقية المعلن عنها منذ تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

إلى ذلك، تأتي هذه التدابير الإحترازية بعد اجتماع لجنة اليقظة المنعقد يوم 11 نونبر بمقر محكمة الاستئناف الإدارية.