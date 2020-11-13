سلطات العيون وطاطا تطبق إجراءات جديدة لمواجهة تفشي كورونا

اتخذت سلطات مدينة العيون وطاطا، اليوم الخميس، إجراءات جديدة لتعزيز سبل مواجهة تفشي فيروس كورونا، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بالداء خلال الأيام القليلة الماضية.

وتشمل هذه الإجراءات، بحسب بلاغ لولاية جهة العيون – الساقية الحمراء، تشديد المراقبة على مداخل المدينة، ومنع متابعة البث التلفزيوني للمقابلات الرياضية ،خاصة كرة القدم، “بكافة المقاهي المتواجدة بمدينة العيون”، إضافة إلى إغلاق الحدائق والساحات العمومية والفضاءات المحتضنة للألعاب الترفيهية للأطفال على الساعة السابعة مساء، مع إغلاق المحلات التجارية والمقاهي على الساعة التاسعة مساء.

كما أقرت سلطات المدينة مواكبة “صارمة” لاحترام الإجراءات الوقائية، من قبيل وضع الكمامات والتباعد الجسدي تحت طائلة تطبيق العقوبات الزجرية المنصوص عليها قانونا.

وتقرر بإقليم طاطا، ابتداء من يوم غد الجمعة، فرض تدابير احترازية للوقاية من انشار كوفيد 19 على مستوى مدينة طاطا.

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وأوضح مصدر مسؤول بعمالة الإقليم أنه في إطار التتبع اليومي للوضعية الوبائية، تقرر فرض تدابير إستتنائية للحد من تفشي فيروس كورونا بمدينة طاطا، ابتداءا من يوم غد الجمعة على الساعة الثامنة مساء.

وأضاف أن هذه الإجراءات تهم تشديد عملية المراقبة على مستوى الحواجز الأمنية والإدارية بمداخل جماعة طاطا، مع منع التنقل منها وإليها ،إلا بموجب رخصة إستثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة.

وذكر المصدر أنه تقرر أيضا منع جميع التجمعات، وإغلاق جميع المحلات التجارية والحرفية والمهنية (المقاهي والمطاعم ،الأنشطة الحرفية…)على الساعة الثامنة مساء، وكذا إغلاق جميع الساحات والفضاءات العمومية والقاعات الرياضية وملاعب القرب والحمامات.

وخلص إلى أنه تقرر أيضا إنهاء أنشطة أسواق القرب، و “السويقات” الشعبية على الساعة الرابعة بعد الزوال، ومنع إنعقاد السوق الأسبوعي بالمدينة، وكذا وضع نقط للمراقبة الطرقية من أجل التخفيف من التنقلات غير الضرورية، والمراقبة الصارمة بشأن إرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي في الأماكن العامة.