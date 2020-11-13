مقدمة الأخبار على القناة الأولى نادية المودن تصاب بكورونا

أصيبت مقدمة الأخبار في القناة الأولى، نادية المودن، بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أدى بها في الفترة الحالية، للخضوع إلى الحجر الصحي.

وأكد مصدر مقرب من المودن، أن نتائج اختبار كورونا، الذي أجرته كانت إيجابية، إلا أن حالتها الصحية مستقرة، وتخضع، حاليا، للحجر الصحي المعتمد في المغرب.

وتعتبر نادية المودن من بين الوجوه الإعلامية الشهيرة، التي اعتاد عليها المغاربة، منذ سنوات طويلة، في تقديم نشرة الأخبار الرئيسية على القناة الأولى.