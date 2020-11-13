أصيبت مقدمة الأخبار في القناة الأولى، نادية المودن، بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أدى بها في الفترة الحالية، للخضوع إلى الحجر الصحي.
وأكد مصدر مقرب من المودن، أن نتائج اختبار كورونا، الذي أجرته كانت إيجابية، إلا أن حالتها الصحية مستقرة، وتخضع، حاليا، للحجر الصحي المعتمد في المغرب.
وتعتبر نادية المودن من بين الوجوه الإعلامية الشهيرة، التي اعتاد عليها المغاربة، منذ سنوات طويلة، في تقديم نشرة الأخبار الرئيسية على القناة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر مقدمة الأخبار على القناة الأولى نادية المودن تصاب بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.