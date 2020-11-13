حارس “الأسود” يتحدث عن مخاطر “كورونا” في المنتخبات قبل مباراة إفريقيا الوسطی

تحدث ياسين بونو، حارس المنتخب الوطني وإشبيلية الاسباني عن مخاطر فيروس “كورونا” في علاقته مع المحيط الكروي.

وقال بونو، في حديثه مع “راديو ماركا”: أنا على دراية بمخاطر الفيروس، التي يتم تشغيلها ونتخذ كلاعبين الاحتياطات القصوى في مواجهة أزمة “كوفيد 19″العالمية.

وتابع قاٸلا”علينا أن نعتني بأنفسنا، نعلم أن المنتخبات تجمع لاعبين يأتون من العديد من الدول، ويمرون عبر المطارات.. لقد اعتدنا على إجراء الاختباراتفرز، إنها الطريقة الوحيدة للمنافسة”.

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وكشف بونو اهتمام المغاربة بفريق إشبيلية، الذي أصبح ينافس اهتمامهم بفريقي برشلونة وريال مدريد.

وقال بونو “اهتمام الناس ومتابعهم لاشبيلية في المغرب يتضاعف كل مرة علی غرار ما وقع مع ديبورتيفو لاكورونا خلال فترة النيبت، سابقا كان الاهتمام ببرشلونة والريال، وحاليا هناك اهتمام كبير بفريق اشبيلية، وهو ما يزيد من شعبية الفريق علی المستوی العالمي”.

ويضم فريق اشبيلة 4 لاعبين مغاربة، ويتعلق الأمر بكل من ياسين بونو، منير الحدادي، يوسف النصيري والوافد الجديد أسامة الادريسي.