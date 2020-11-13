شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. 27675 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 907 وفيات والان نبدء بالتفاصيل
وارتفعت حصيلة الوفيات في أستراليا إلى 907 حالات بينما تعافى 25455 من مرضى كوفيد 19-، الناجم عن فيروس كورونا.
وقد مر نحو 41 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس الفتاك في أستراليا.
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