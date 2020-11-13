شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. 27675 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 907 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في أستراليا إلى 27675 حالة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الخميس ، بالتوقيت المحلي لمدينة سيدني، وفقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفعت حصيلة الوفيات في أستراليا إلى 907 حالات بينما تعافى 25455 من مرضى كوفيد 19-، الناجم عن فيروس كورونا.

وقد مر نحو 41 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس الفتاك في أستراليا.