“صرخ ولم يسيطر على أعصابه”.. كواليس غضب ترامب بعد إعلان “فايزر” عن اللقاح

ذكرت صحيفة The Washington Post الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لم يستطع السيطرة على أعصابه وغضبه، بعد إعلان شركة Pfizer عن فاعلية لقاح فيروس كورونا، وذلك في وقت شعر الجميع تقريباً بالارتياح لهذا الإعلان، إذ اعتبرها دليلاً إضافياً على أنه سُلب بطريقة ما الفوز في الانتخابات.

حسب تقرير لصحيفة The Daily Beast الأمريكية، الخميس 12 نونبر 2020، فإن ترامب فقد أعصابه مع مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان، عقب إعلان Pfizer، وطالب بمعرفة سبب صدوره بعد الانتخابات.

في حديث له للصحيفة، قال مسؤول كبير في الإدارة، إنّ ترامب اتصل بهان يوم الإثنين، 9 نوفمبر/تشرين الثاني، وكان “يصرخ فيه” بشأن الإعلان الذي صدر في الصباح الباكر.

رغم أن ترامب أقنع نفسه بأن توقيت الإعلان كان ذا دوافع سياسية، فإنه لا يوجد دليل على أن شركة Pfizer أخّرت بياناتها التي أظهرت أن التطعيم كان فعالاً بنسبة تزيد عن 90% في كبح الفيروس.

لقاح فعّال

الإثنين، 9 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت شركة صناعة الأدوية الأمريكية “فايزر”، إن لقاحها التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90%، وهو ما يمثل انتصاراً كبيراً في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص، ودمر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية رأساً على عقب.

وتعد شركة فايزر وشريكتها، شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك، أولى شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح لفيروس كورونا.

الشركتان قالتا إنهما لم تجدا حتى الآن مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، وتوقعتا الحصول هذا الشهر على تصريح أمريكي لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ.

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وإذا حصلتا على التصريح سيكون عدد الجرعات محدوداً في البداية، ولا تزال أسئلة عديدة بلا جواب، بما في ذلك الفترة التي يوفر فيها اللقاح حماية، ومع ذلك فإن الأخبار تتيح الأمل في أن لقاحات كوفيد-19 الأخرى قيد التطوير قد تثبت فاعليتها أيضاً.

إشادة واسعة

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قال في بيان “نبأ اليوم رائع، لكنه لا يغير هذه الحقيقة… إعلان اليوم يبشر بفرصة تغيير ذلك العام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تظل كما هي”.

كما قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر “اليوم يوم عظيم للعلم والإنسانية”، وأضاف “وصلنا لهذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاحات لدينا، في وقت يحتاجه العالم بشدة، مع تسجيل معدلات الإصابة أرقاماً قياسية جديدة، واقتراب المستشفيات من الامتلاء ومكافحة الاقتصادات من أجل إعادة الفتح”.

وقال أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك لرويترز، إنه متفائل من أن تأثير التحصين للقاح سيستمر لمدة عام، رغم أن ذلك غير مؤكد بعد.

وقال وليام شافنر، خبير الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي “بيانات الفاعلية مثيرة للإعجاب حقاً، هذا أفضل مما توقعه معظمنا… الدراسة لم تكتمل بعد، ولكن مع ذلك تبدو البيانات قوية للغاية”.

يذكر أن شركتا فايزر وبيونتك أبرمتا عقداً بقيمة 1.95 مليار دولار مع حكومة الولايات المتحدة، لتقديم 100 مليون جرعة لقاح بداية هذا العام، كما توصلتا إلى اتفاقات توريد مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان.