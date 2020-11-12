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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تواصل جهودها لإغاثة متضرري إعصار "جوني" في الفلبين والان مع التفاصيل
الخميس 12 نوفمبر 2020
تابع الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جهود وفد الهيئة الموجود في الفلبين.
وخلال اتصال هاتفي، تابع رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعمال الفريق الذي يعمل على تقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين من إعصار "جوني" في الفلبين.
واطمأن على الأوضاع الإنسانية في الفلبين بصورة عامة، واطلع على سير عمليات الهيئة الإغاثية للمتأثرين من الإعصار في المناطق المتضررة.
ووجه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، الوفد بتعزيز استجابة الهيئة الإنسانية والإغاثية في الفلبين، وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في رفع المعاناة وتحسين الحياة هناك.
وقال إن هذه المساعدات تأتي امتدادا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على الساحة الإنسانية الدولية، انطلاقا من التزامها الصادق تجاه ضحايا الكوارث الطبيعية والأزمات.
وأكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات لن تدخر وسعا في سبيل تلبية احتياجات المتضررين، وتحسين جودة الخدمات الأساسية في النواحي الإيوائية والغذائية وغيرها من ضروريات الحياة التي يحتاجها سكان المناطق المتأثرة بالإعصار.
وشدد على أن مبادرات الهيئة في هذا الصدد تعزز نهجها واستراتيجيتها في سرعة الاستجابة لتداعيات الكوارث الطارئة وتخفيف وطأتها عن كاهل المتأثرين، من عملياتها الإغاثية وبرامجها الإنسانية.
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