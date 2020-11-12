شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. 33470 إصابة جديدة بكورونا في عدد قياسي يومي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بريطانيا اليوم الخميس تسجيل 33470 إصابة جديدة بكوفيد-19 في أعلى حصيلة يومية ترصدها حتى الآن بينما تواجه الحكومة صعوبات في احتواء موجة تفش ثانية قبل الشتاء.

وبريطانيا صاحبة أعلى عدد من الوفيات جراء كورونا في أوروبا، ولا تقل في هذا الإطار عالميا سوى عن الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك.

وأعلنت الحكومة كذلك عن 563 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من تشخيص إصابتهم بكوفيد-19، في انخفاض طفيف عن 595 في اليوم السابق. وبلغ مجمل الوفيات في بريطانيا وفقا لطريقة القياس نفسها أكثر من 50 ألفا.

وأمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بمعاودة فرض إجراءات عزل عام في إنجلترا لشهر وسط مخاوف من أن العدد المتزايد للإصابات قد يفوق طاقة الخدمات الصحية.