سلام السودان.. عفو عام عن حاملي السلاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر مجلس السيادة السوداني، الخميس، قرارا بالعفو العام عن جميع من حمل السلاح، أو شارك في العمليات العسكرية.

وأعلن المجلس قراره في بيان موقع من رئيسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مشيرا إلى أنه يشمل جميع من حمل السلاح، أو شارك في أي من العمليات العسكرية أو الحربية، أو ساهم بأي فعل أو قول يتصل بالعمليات القتالية.



ونص القرار على أن يشمل العفو العام الأحكام الصادرة والبلاغات المفتوحة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة، بسبب عضويتهم فيها.

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كما يشمل الأحكام الصادرة والبلاغات المفتوحة ضد القوات النظامية ضد الأفعال التي وقعت أو صدرت منهم في سياق المواجهات العسكرية أو الحرب بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

ووفق البيان نفسه، يدخل القرار حيز التنفيذ منذ تاريخ التوقيع عليه اليوم.

وبعد يومين، يعود رؤساء حركات الجبهة الثورية إلى العاصمة السودانية الخرطوم، تمهيدا لتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في عاصمة الجارة الجنوبية.