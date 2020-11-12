حرب كورونا.. قيود جديدة بغزة لكبح الإصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدابير جديدة بغزة في ظل ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد بالقطاع.

وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة أعلنت، مساء الخميس، قيودا جديدة بسبب ارتفاع أعداد الإصابات.



وفي بيان، قالت الوزارة إن القرارات جاءت في ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وشملت القرارات إغلاق كافة المنشآت والمرافق والمحال التجارية، بدءاً من الساعة (17.00) مساء بالتوقيت المحلي، اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى إشعار آخر.

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كما منعت التجمعات بما يزيد عن 15 شخصاً، ويشمل ذلك بيوت العزاء والأفراح.

ووفق البيان نفسه، تم حظر التجمع والاكتظاظ داخل الأسواق، مؤكدا استمرار العمل بقرار حظر التجوال المسائي بدءاً من الساعة (20.00) مساء.

وقالت الوزارة إن الشرطة ستُكثف متابعة ارتداء الكمامة من قبل جميع المواطنين، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ويشمل ذلك عامة المواطنين ومقدمي الخدمات في القطاعات كافة.

وسجلت غزة، الخميس، حالة وفاة و311 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية بالقطاع منذ انتشار الفيروس.