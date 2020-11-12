الحوثية نازية العصر.. حملة يمنية تفضح جرائم أذرع إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق ناشطون يمنيون، حملة إلكترونية لفضح جرائم مليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية وحجم الكارثة التي أحدثها الانقلاب في حياة المحافظات.

وقال المنظمون للحملة التي انطلقت تحت وسم "الحوثية نازية العصر"، وبثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والألمانية، إن الهدف منها هو الانتصار لحق الشعب اليمني في الخلاص من النازية الحوثية.



وكرست الحملة لكشف التداعيات التي أحدثها الانقلاب الحوثي على الوضع الإنساني باليمن منذ اجتياح صنعاء أواخر 2014، مدعمة بالصور والفيديوهات لأبرز الجرائم التي ارتكبتها أذرع إيران بحق اليمنيين.

ومنذ اجتياح صنعاء، تسبب الانقلاب الحوثي بمقتل وإصابة أكثر من 100 ألف مدني ودخول نحو 20 مليون نسمة تحت خط الفقر، فيما نزح أكثر من 3 ملايين نسمة داخليا وخارجيا، وفقا للأمم المتحدة.

وفي الحملة التي شارك فيها عشرات الناشطين والصحفيين، اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت منذ انقلابها آلاف الجرائم والانتهاكات التي لم يسبق لها مثيل بحق المدنيين من قتل وإخفاء قسري وتعذيب وتجنيد إجباري وتشريد وتفجير للمنازل ونهب للممتلكات العامة والخاصة".

وذكر الوزير اليمني، في سلسلة تغريدات ضمن الحملة على موقع "تويتر"، أن الجرائم والانتهاكات الحوثية خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمصابين بإعاقات دائمة والمختطفين، وملايين النازحين داخل اليمن وخارجه، فضلا عن معدلات غير مسبوقة للفقر والبطالة ومأساة إنسانية هي الأكبر عالميا".

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‏وطالب المسؤول اليمني، المجتمع الدولي بدعم الحكومة والشعب اليمني في مواجهة النازية الحوثية، ومعركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار، والحيلولة دون تحويل اليمن منطلقا لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة والعالم.

من جانبه، قال الصحفي اليمني، عبدالله إسماعيل، في تغريدة على تويتر، إن الحوثية السلالية هي تكرار لفكر النازية وسلوكها التي وقف ضدها العالم وجرّم أفكارها العنصرية.

وذكر إسماعيل في تغريدة على تويتر، أن مرتزقة إيران الحوثيين، هم النازية الجديدة، وتقوم بتغليف عنصريتها بخرافات دينية، وتقسيم المجتمع على أسس العرق والطائفة والسلالة.

الصحفي أمين الوائلي، أشار في تغريدة على موقع تويتر، إلى أن المليشيا الحوثية، حرصت منذ نشأتها على محاكاة النازية الألمانية وسارت على خطاها.

وذكر الوائلي، أن المليشيا الحوثية، تفوقت أيضا على النازية الألمانية في بعض التصرفات ضد من يرفضون الخضوع لمشروعها العنصري فضلاً عن الأشخاص الذين يخالفونهم فكرياً وسياسياً.