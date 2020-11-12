- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة لندن: اصطدام سيارة بمركز إدمنتون ليس حادثاً إرهابياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس إن حادثا اصطدمت فيه سيارة بمركز للشرطة بشمالي المدينة ليس هجوما إرهابيا.
وتم استدعاء رجال الشرطة إلى الموقع بمركز شرطة إدمونتون الساعة 1858 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، وعثر على سيارة اصطدمت بمدخل المركز.
كما تم استدعاء سيارات الإسعاف والمطافئ أيضا إلى موقع الحادث.
وقالت شرطة العاصمة إنه تم إلقاء القبض على رجل ( 45 عاما) بعد ذلك، للاشتباه في حرق الممتلكات عمدا، وارتكاب عدد آخر من الجرائم.
ويعتقد أن المشتبه به خرج من السيارة قبل محاولته إضرام النار فيها بالبنزين.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين رجال الشرطة أو المارة.
وناشد ضباط المباحث المواطنين بإرسال أي صور فوتوغرافية أو لقطات مصورة للحادث، لمساعدتهم في التحقيق.
وقال القائد أدي أديليكان إنه "يبدو أنه حادث فردي ولا يبدو أن له صلة بالإرهاب. أشعر بالارتياح أنه لا توجد مخاطر أكبر على المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة لندن: اصطدام سيارة بمركز إدمنتون ليس حادثاً إرهابياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.