هولندا تقبض على مشتبه به في حادث السفارة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل مشتبه فيه بعد إطلاق نار على السفارة السعودية في لاهاي اليوم.



وقالت الشرطة، في تصريحات لشبكة "أومروب ويست"، إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بعد أن هشمت رصاصات عدة نوافذ بالمبنى عند نحو الساعة السادسة صباحاً (0500 بتوقيت غرينتش)، وأحدثت 20 ثقباً في الجدار الخارجي له.

وقالت الشرطة، دون تقديم معلومات بشأن دوافع محتملة للهجوم، إنه يتم استجواب رجل من مدينة زوترمير القريبة.

وقالت السفارة السعودية في لاهاي، في وقت سابق، إنه لم يصَب أحد من موظفيها فيما وصفته بأنه "إطلاق نار جبان".

وحثت السفارة الرعايا السعوديين في هولندا على التزام الحذر واليقظة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ووفقاً لوزارة الخارجية الفرنسية، يأتي الحادث بعد يوم من إصابة عدد من الأشخاص في انفجار في ذكرى الحرب العالمية الأولى بمدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر وحضره عدد من رجال السلك القنصلي الأجانب.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم، مسؤوليته عن هجوم جدة عبر وكالة أعماق التابعة للتنظيم المتطرف.

وقال التنظيم إن مجموعة تابعة له زرعت عبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين في جدة، مستهدفة حشداً من القناصل الغربيين وأصابت عدداً منهم.