رويترز: إدارة ترامب ستصدر أمرًا بمنع الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أفادت وكالة رويترز، بأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ستصدر أمرا بمنع الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية.
فيما وقع ترامب، حسبما نقلت عنه شبكة سكاي نيوز عربية، أمرا تنفيذيا يتم بموجبه معاقبة جميع الشركات والأفراد الذين لديهم تعاملات مالية مع شركات صينية تدعم القطاع العسكري الصيني.
وتوترت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في ظل حكم ترامب، بعدما اتخذ الأخير إجراءات اقتصادية ضد الشركات الصينية في الداخل والخارج.
وخلصت الأنتخابات الأمريكية إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.
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