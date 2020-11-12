"اختفت يوم الثلاثاء".. العثور على جثة "رحمة" قبل زفافها بأسبوع في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

قُتلت طالبة في معهد التمريض بمدينة المنيا، وذلك عقب مرور يومين على اختفائها الثلاثاء الماضي، والعثور على جثتها مُلقاة بجانب ترعة الإبراهيمية، اليوم الخميس، بزمام مسقط رأسها في قرية زهرة التابعة لمركز المنيا.

وتكثف أجهزة الأمن في محافظة المنيا، من جهودها لكشف غموض الواقعة، كما طالب الأهالي بسرعة كشف ظروف وملابسات الحادث وسرعة تحديد وضبط الجناة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من بعض الأهالي بالعثور على جثة ملقاة على جانب ترعة الإبراهيمية، وجرى نقلها إلى مستشفى المنيا العام للتشريح، ومعرفة سبب الوفاة.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا في وقت سابق من المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا، بورود بلاغ من أسرة "رحمة.م - 20 عامًا، مقيمة في قرية زهرة التابعة لمركز المنيا" يفيد اختفائها عقب خروجها من منزلها إلى المعهد الفني الصحي للتمريض في حي شلبي بمدينة المنيا، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأفاد أهل الطالبة في المحضر الذي حُرر بقسم الشرطة، أن ابنتهم مخطوبة لشخص مقيم بالقرية ذاتها، وكانت مقبلة على حفل الزفاف الأسبوع المقبل، إلا أنها اختفت في ظروف غامضة حتى جرى العثور على جثتها اليوم الخميس.