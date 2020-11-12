الأمم المتحدة: غرق 74 مهاجرا على الأقل قبالة ساحل ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ): ذكرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن 74 مهاجرا على الأقل غرقوا خلال انقلاب قارب بعرض البحر المتوسط قبالة الساحل الليبي. وقالت المنظمة إن غرق القارب وقع اليوم الخميس قبالة ساحل الخُمس في ليبيا. وأفادت تقارير بأن القارب كان يحمل أكثر من 120 شخصا. وتم إنقاذ 47 شخصا وتم نقلهم إلى البر من جانب خفر السواحل وصيادين، وتم انتشال 31 جثة. ووفقا للمنظمة، يعد الحادث هو الأحدث في سلسلة من الكوارث التي غرق فيها ما لا يقل عن ثمانية قوارب آخرى في عرض البحر المتوسط منذ الأول من أكتوبر الماضي.

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