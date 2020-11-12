الجيش الأمريكي يسعى للحصول على دعم الشركات الصغيرة لطائرات بدون طيار محمولة على الظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، بأن الجيش الأمريكي يسعى إلى الحصول على دعم من المقاولين لتقديم مجموعة متنوعة من أنظمة الطيران الصغيرة أو الطائرات بدون طيار، ومن بينها تلك التي يمكن للجنود حملها على الظهر ، وذلك بحسب إعلان في 9 نوفمبر الجاري.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء تبلغ القيمة المقدرة لهذه العملية أكثر من 100 مليون دولار.
ويشمل العقد أعمال الصيانة وخدمات الهندسة التقنية للمجموعة الأولى من أنظمة الطيران بدون طيار، والتي تتكون من طائرات استطلاع على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بالإضافة إلى محطة التحكم الأرضي المحمولة.
وقد يشمل العقد أيضاً دعماً مستقبلياً للمجموعة الثانية الأكبر، والتي لا يستخدمها الجيش بشكل ميداني حاليا ولكنه قد يفعل ذلك في المستقبل.
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