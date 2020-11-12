من بينهم رضيع.. غرق 6 مهاجرين بعد انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية

غرق 6 أشخاص بعد انقلاب قارب يقل أكثر من 100 مهاجر بينهم أطفال وحديثو الولادة قبالة الساحل الليبي. جاء ذلك حسبما ذكرت منظمة الإغاثة الإسبانية "أوبن آرمز" عبر حسابها على موقع "تويتر"، أمس الأربعاء. وقال متحدث باسم المنظمة في إيطاليا إن عملية الإنقاذ التي أجراها طاقم سفينة "أوبن آرمز" استغرقت عدة ساعات. وفي وقت لاحق، أعلنت المنظمة أنه تم إنقاذ 110 أشخاص، وغرق 6 آخرين بينهم طفل رضيع. Advertisements واتهمت الحكومات والسلطات "بالتخلي" المتكرر عن المهاجرين وتركهم في البحر لأيام. وتغادر القوارب الصغيرة التي تقل مهاجرين ليبيا وتونس منذ أشهر وعادة ما تحاول الوصول إلى إيطاليا. الأناضول

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