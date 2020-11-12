لبنان يسجل 1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى مائة ألف و703 حالات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 775 حالة.



وذكرت الوزارة، أن عدد الفحوصات المخبرية

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التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13605 فحوص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، أكد وزيرا الصحة حمد حسن والإعلام منال عبد الصمد، ضرورة أن يتقيد اللبنانيون بالضوابط الوقائية وتدابير الإغلاق العام للبلاد الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد غد السبت وحتى نهاية الشهر وذلك عبر البقاء في المنازل لكبح انتشار وباء

كورونا.



وشدد الوزيران خلال مؤتمر صحفي مشترك، على أهمية التوعية المجتمعية بالتزام ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار، في سبيل الحد من تفشي الوباء وإلا ستضطر الدولة لتمديد الإغلاق العام فترة أخرى لحين السيطرة على الوباء.



وقالا إن لبنان حجز مسبقا النسبة المطلوبة والمقبولة من اللقاح المرتقب اعتماده لفيروس كورونا، لصالح الفئات الأكثر عرضة للخطر، مضيفين: "إننا ذاهبون في غضون بضعة أشهر إلى نافذة أمل ومستقبل أفضل، وعلى أمل تحقيق غالبية الأهداف المنشودة في وقت قريب وهي رفع عدد الأسرة في المستشفيات للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس وتخفيض عدد الإصابات".