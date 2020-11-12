أمريكا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 241069 حالة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 241069 حالة، بعد أن أودى المرض بحياة 1479آخرين، بينما بلغ إجمالي عدد إصابات فيروسكورونا في الولايات المتحدة وصل إلى عشرة ملايين و314254 حالة بزيادة 143408 عن الحصيلة السابقة، وفقًا لقناة الغد.
وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الأربعاء، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.
ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
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