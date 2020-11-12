مباحثات بين أذربيجان وروسيا لتنفيذ مهمة حفظ السلام في قره باغ

أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن وزير الدفاع الأذربيجاني، الفريق الأول ذكير حسانوف، التقى، اليوم، مع قائد قوات حفظ السلام الروسية، الفريق رستم مرادوف، لبحث قضايا تنظيم وتنفيذ مهمة حفظ السلام"، التي تم الاتفاق عليها في إطار البيان المشترك الصادر عن رئيسي روسيا، فلاديمير بوتين، وأذربيجان، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا،نيكول باشينيان، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وينص البيان المشترك على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني اعتبارا من يوم 10 نوفمبر، مع احتفاظ قواتهما بالمواقع التي كانت عليها قبل التوصلإلى هذا الاتفاق.
ويقضي البيان بنشر مهمة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.
ووصف علييف هذا البيان بالانتصار لأذربيجان والاستسلام من قبل أرمينيا، بينما قال باشينيان إن "هذا القرار صعب وموجع لكنه ضروري لأنه منع خسارة ستيباناكيرت (خانكيندي) ومدن أخرى" مع محاصرة جيش جمهورية قره باغ غير المعترف بها والذي يضم 20 ألف عسكري.
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