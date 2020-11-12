كلية الملك فهد الأمنية.. نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين 50 تتصدر جوجل

تصدر البحث عن نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 50 كلية الملك فهد الأمنية 1442ه‍ مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية.

وتم الإعلان عن النتيجة فى بيان رسمى نشرته الصفحة الرسمية الخاصة بكلية الملك فهد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأعلنت عن الإجراءات المتبعة للتعرف على نتيجة المقبولين فى الدورة رقم 50.

وذكرت الصحفة الرسمية لموقع كلية الملك فهد آلية استلام الوثائق والمستندات والتعرف على نتيجة الاختبارات.

عبر الخطوات البسيطة الآتية:

- يجب الدخول على رابط موقع أبشر للتوظيف.

-الضغط على إشعار القبول والذى تجده فى القائمة الرئيسية لصفحة أبشر توظيف.

-القيام بإدخال رقم الهوية الوطنية للمتقدم.

-تسجيل بعض البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة والتي تشمل التالي (الحالة الاجتماعية، تاريخ الميلاد، نوع الجنس، رقم الوظيفة).

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القيام بإدخال رقم هوية الوالد.

-بعد الانتهاء من تسجيل كل البيانات والمعلومات المطلوبة يتطلب منك الضغط على كلمة عرض.

فيما ذكرت كلية الملك فهد الأمنية على الكثير من الضوابط والمعايير للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 50 والتى جاء فى مقدمتها جنسية المتقدم والتى يجب أن تكون سعودية.

إضافة على ذلك العمر والذى يحب أن لايزيد عن 27 عامًا فيما عدا كليات الطب الذى سمح لهم أن يكون العمر عند بدء للالتحاق 30 عامًا.

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