روسيا: 800 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي، عن تخصيص سلل غذائية للأسر الاكثر احتياجا في بلدتي خشام ومظلوم وتم توزيع أكثر من 800 سلة غذائية على الأهالي تضمنت مواد غذائية وحليب أطفال، وفقًا لوكالة سبوتنيك. وحليب أطفال، وفقًا لوكالة سبوتنيك. وأكدت مصادر محلية من بلدة مراط، أن مركز المصالحة الروسي مستمر بالتوزيع على قرى (الحسينية– حطلة– الصالحية– مراط– خشام– الطابية) بشكل دوري منذ أن تم تحرير المنطقة من تنظيم داعش أواخر عام 2017، كما يسهم المركز في تقديم العديد من الخدمات إضافة إلى توزيع الأدوية بشكل دوري على الأهالي في المنطقة. حطلة– الصالحية– مراط– خشام– الطابية) بشكل دوري منذ أن تم تحرير المنطقة من تنظيم داعش أواخر عام 2017، كما يسهم المركز في تقديم العديد من الخدمات إضافة إلى توزيع الأدوية بشكل دوري على الأهالي في المنطقة.

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