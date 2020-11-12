الأردن: برلمان هذا العام سيشهد انضمام 100 نائب جديد

أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن يوم الخميس، خالد الكلالدة، أن برلمان هذا العام سيشهد انضمام 100 نائب جديد، مشيرًا إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية 2020 تأتي وسط إجراءات عزل عام مدتها أربعة أيام بدأت منذ الأربعاء 11 نوفمبر، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال الكلالدة: "المجلس الجديد به مئة نائب جديد، من المجلس القديم والمجالسالتي سبقتها نواب سابقين لأنه في شي من مجالس قبلها في عدد من النواب لم يكونوا أعضاء في 18 (مجلس النواب الثامن عشر)، كانوا في 17 و16، إجمالي عددهم هو 30، أي أن الناخب الأردني قام بتغيير ثلثي، ما يزيد عن ثلثي، مجلس النواب".
وأدلى الناخبون الأردنيون بأصواتهم في الانتخابات العامة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر وسط انتقادات لاحتمال تسببها في تفاقم الأزمة الصحية الراهنة.
وأعلنت النتائج وسط إغلاق شامل جرى فرضه للحد من الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 بالمملكة.
في الوقت ذاته، بدأ العاملون في بلدية عمان إزالة اللافتات الانتخابية التي وضعها المرشحون قبل الانتخابات في شوارع العاصمة عمان.
وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل ما إجماليه 126401 إصابة و1467 وفاة بمرض كوفيد-19 حتى يوم الأربعاء 11 نوفمبر.
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