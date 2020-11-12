انتشار الشرطة السويسرية في مدينة بيال

انتشرت الشرطة السويسرية في مدينة بيال اليوم الخميس، إثر إطلاق أعيرة نارية في البلدة، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وقال شهود عيان إنهم سمعوا إطلاق 5 أعيرة نارية وشاهدوا شخصين اثنين ممددين على الأرض. Advertisements وأفاد شاهد عيان لصحيفة 20 Minuten بأن شجارًا سبق إطلاق النار. وفي وقت لاحق، نقلت صحيفة Berner Zeitung عن الشرطة تأكيدها أن الهدوء رجع إلى البلدة.

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