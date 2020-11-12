“الصحة العالمية”: متخوفون من احتكار لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2020 8:51 مساءً

أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن “الحصول العادل على لقاح فيروس كورونا هو في مصلحة كل بلد”، منوهاً بأن “احتكار دول بعينها لقاح كورونا سيطيل من أمد الجائحة ولن يختصرها”.

وحذر غيبريسوس من أنه “إذا لم تتمكن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاح، فإن الفيروس سيستمر في الانتشار وسيتأخر الانتعاش الاقتصادي على مستوى العالم”، مشدداً على أن “بعض البلدان تشتري المزيد من اللقاحات مقدما، بكميات تزيد عن ضعف حجم سكانها، مما يعرض للخطر إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لبلدان أخرى”.

Advertisements

كما أوضح أن “مبادرة منظمة الصحة العالمية لضمان الوصول إلى اختبارات “كوفيد 19 “، وعلاجاتها ولقاحاتها فى جميع أنحاء العالم، بها فجوة تمويلية تبلغ 28.5 مليار دولار منها 4.5 مليار، مطلوبة بشكل عاجل للحفاظ على قوة الدفعة”.

ويواصل فيروس كورونا تفشيه في مختلف أنحاء العالم، فتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في أنحاء العالم 40 مليونا الاثنين.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.