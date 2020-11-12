البابا فرنسيس هنأ بايدن على فوزه بالانتخابات الأميركية

البابا فرنسيس
هنأ البابا فرنسيس، المرشح الديمقراطي الفائز في الإنتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، وذلك خلال مكالمة هاتفية اليوم. تجدر الإشارة إلى أن النتائج الرسمية النهائية لم تصدر حتى الساعة.
وحصل جو بايدن على أكثر من 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وهو عدد الأصوات اللازم لهزيمة دونالد ترامب في السباق إلى البيت الأبيض. فماذا سيحدث الآن؟
لا يستطيع نائب الرئيس السابق الانتقال إلى البيت الأبيض على الفور، فهناك بعض الأمور التي يجب أن تحدث أولاً. وعادة ما تكون العملية سلسة، لكن هناك تعقيدات إضافية هذه المرة بسبب التحديات القانونية المحتملة للانتخابات.
وفور صدور النتائج، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه سيقوم بتشكيل مجموعة عمل من 12 عضوا غدا الاثنين لوضع تصور للتعامل بفعالية مع فيروس كورونا، في أول خطوة نحو الوفاء بأكبر وعود حملته الانتخابية المتمثل في الاستجابة بشكل فعال للجائحة التي أصابت الملايين وأضرت بالاقتصاد الأمريكي.
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